Jos Verstappen trots op zoon Max: "Een droom, maar dan beter"

Max Verstappen schreef vandaag de Belgische Grand Prix op een redelijk eenvoudige wijze op zijn naam. De Nederlandse coureur moest starten op de zesde plaats, maar haalde zijn concurrenten simpel in. Zijn vader Jos Verstappen was zeer trots en stelde dat het beter is dan een droom.

Verstappen wist al voor de start van het raceweekend dat hij de Grand Prix op achterstand moest gaan beginnen. Zijn team Red Bull Racing wisselde namelijk de versnellingsbak en dat leverde hem een gridstraf van vijf plaatsen op. Na zijn snelste tijd op vrijdag werd de zesde plaats zijn startpositie. Hij liet zich er niet door belemmeren en reed vervolgens op indrukwekkende wijze naar de zege.

Na afloop van de race ontving hij enorm veel complimenten van kenners en van mede coureurs. Zijn vader Jos Verstappen was trotser dan trots. De oud-coureur deelde zijn vreugde in gesprek met de Oostenrijkers van Servus TV: "Spa is een heel erg speciaal circuit en om dan hier te winnen voor de ogen van alle Nederlanders, is ook erg speciaal. Ook hoe hij won. Dat is enorm indrukwekkend en het stemt tevreden. Natuurlijk heb je een goede auto nodig en dat heeft hij bij Red Bull. Het werkt ook gewoon samen die twee. Het is ongelooflijk. Het is een droom, maar dan nog beter."