Hamilton schrok: "Hadden last van bouncing"

Lewis Hamilton kwam in Spa-Francorchamps als vierde over de streep. De Britse Mercedes-coureur reed een aardige race, maar kon op geen enkel moment een uitdaging vormen voor de Ferrari's en de Red Bulls. Hamilton schrok zich ook wezenloos, want hij merkte dat zijn auto weer begon te stuiteren.

Hamilton wilde zich in België bewijzen nadat hij in de Sprint betrokken raakte bij een incident met Sergio Perez. In de openingsronde wist Hamilton de derde plaats te pakken, maar al snel werd hij voorbij gestoken door Verstappen. Daarna was de vierde plaats het best mogelijke resultaat en dat zorgde niet voor enorme vreugde of opluchting bij de zevenvoudig wereldkampioen.

Na afloop van de race legde Hamilton uit dat er iets aan de hand was met zijn auto wat hem veel zorgen baarde. De Brit legde zijn zorgen uit in gesprek met zijn landgenoten van Sky Sports: "Het was eigenlijk best wel een beetje een saaie race voor mij. Er was niet zoveel aan de hand en ik kon de auto's voor mij helemaal niet bijhouden. Ik had aan het begin de meeste last van de achterbanden, dat is een groot probleem voor ons. We hadden dit weekend ook weer last van bouncing, we zijn daar terug op hetzelfde niveau als vorig jaar."