Horner in de wolken: "Mooiste eerste seizoenshelft ooit"

Het team van Red Bull Racing gaat met een goed gevoel de zomerstop in. Max Verstappen en Sergio Perez kwamen vandaag als eerste en tweede over de streep in de Belgische Grand Prix. Teambaas Christian Horner is enorm trots op de sterke reeks van het team en spreekt van een geweldige eerste seizoenshelft.

Het team van Red Bull Racing heeft tot nu toe alle Grands Prix in het huidige seizoen gewonnen. De Oostenrijkse renstal is een klasse apart en ook op het circuit van Spa-Francorchamps kwam de concurrentie niet in de buurt. Verstappen reed zijn tegenstanders op vrij simpele wijze voorbij en was vervolgens ook veel sneller dan zijn teamgenoot Perez.

Zegereeks

Teambaas Christian Horner glunderde na afloop van de Grand Prix van trots. De Brit keek met een grote glimlach terug op de eerste helft van het seizoen en sprak zich uit bij Sky Sports: "Deze eerste seizoenshelft was misschien wel de mooiste ooit. Het draait vooral om teamwork en iedereen doet echt zijn ding. Dat heeft ons team gedaan in de eerste helft van het seizoen. Dat we de zomer ongeslagen in gaan, is echt buitengewoon."

Vakantie

Horner wil echter nog niet te vroeg juichen, de Britse teambaas weet dat er nog een half seizoen te rijden is waarin nog veel meer kan gebeuren. Hij is dan ook uitermate rustig: "We moeten de manier waarop we werken volhouden. Iedereen gaat nu genieten van een welverdiende vakantie. We gaan de batterijen opladen en daarna gaan we er weer hard tegenaan. Zandvoort wordt te gek en dan komen Monza en de internationale races."