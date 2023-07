FIA: "Beslissing over nieuwe teams binnen zes weken"

Tussen vier en zes weken wil de FIA met een statement komen over de komst van nieuwe F1-teams. "Ik hoop dat we de aankondiging volgende maand kunnen doen", vertelde FIA-baas Mohammed Ben Sulayem aan Formula.hu.

Het mondiale bestuursorgaan verwelkomt graag nieuwe teams, maar wil eerst alle aanvragen grondig onderzoeken. Er plek voor twee extra renstallen en de FIA wil iedere potentiële deelnemer even eerlijk behandelen.

“We hebben het over serieuze mensen en we willen niemand uitsluiten zonder een grondige beoordeling van de aanvragen die we hebben ontvangen."

"We hebben het over grote namen en veel geld", voegde de FIA-president eraan toe.

Het autosportorgaan had een manier gevonden om serieuze kandidaten eruit te filteren. "Ik denk dat de intentieverklaring de juiste beslissing was en in het contract staat dat er 12 teams in het F1-veld kunnen zijn."

De FIA stelt wel hoge eisen voor deelname aan de koningsklasse en nieuwe autofabrikanten krijgen wel een streepje voor.

"Natuurlijk willen we niet zomaar een team", benadrukte hij. "We willen teams van zeer hoog niveau en we hebben een autofabrikant nodig. Ik geef de voorkeur aan fabrikanten omdat het goed zou zijn voor de sport."

Het proces om nieuwe teams toe te laten tot de F1-sport is zorgvuldig gebeurd. De laatste fase moet op korte termijn zijn afgerond.

"We hebben onze tijd genomen, het FIA-team heeft heel hard gewerkt aan de intentieverklaring, we hebben vergaderingen gehad met de teams om hun biedingen te bekijken en ik denk dat we binnen vier tot zes weken een definitieve beslissing zullen hebben."

Andretti en Hitech

F1-journalist Michael Schmidt meldde kortgeleden namens Auto Motor und Sport dat twee teams poleposition staan: "Het ziet ernaar uit dat Andretti en Hitech de goedkeuring van de FIA krijgen. Ze zijn allebei in een positie om de Formule 1 te betreden in termen van technologie, personeel en financiën."

Andretti's bod met steun van Cadillac is het meest prominent geweest, terwijl Formule 2-team Hitech met steun van de Kazachse miljardair Vladimir Kim ook aangegeven heeft toe te willen treden tot de F1.

F1-baas tegen

Formule 1-CEO Stefano Domenicali is geen voorstander van nieuwe teams. De Italiaan denkt dat het goed gaat met de sport en hij is er duidelijk over tegenover

"Je moet altijd gebalanceerd blijven. Je moet alle dingen op tafel bekijken. Je kan meer coureurs hebben maar aan het einde van de dag is er altijd een limiet. Als je er 1 of 2 toevoegt heb je misschien meer stoeltjes. Maar we moeten ook weten wat succesvol is voor de sport", zei Domenicali tegen Sky Sports in 2022. Tot op heden is de F1-baas niet van mening verandert.