Mercedes heeft tijd nodig voor nieuw contract Hamilton

Het nieuwe contract van Lewis Hamilton laat nog steeds op zich wachten. Mercedes zegt dat er nog aan enkele details van de overeenkomst gesleuteld wordt en dat heeft tijd nodig.

Welke details is nog onbekend, maar teambaas Toto Wolff sluit ieder geval uit dat de onderhandelingen gaan over een rol bij Mercedes na zijn F1-carrière.

"Nee, we hebben het niet over een ambassadeursrol gehad na zijn pensionering, en dat maakt ook geen deel uit van de contractonderhandelingen", vertelde Wolff aan PlanetF1.com.

"Ik denk dat hij nog vele jaren te gaan heeft als coureur binnen dit team en daarom gaat het alleen om kleine zaken in het contract", vervolgde de Mercedes-baas.

Wolff legt uit hoe het komt dat alles zo lang lijkt te duren. "Ik weet dat het een beetje lijkt op 'Waarom wordt dit niet gedaan en geregeld?'

"Maar het komt gewoon neer op bepaalde dingen die gewoon in contracten moeten worden bijgeschaafd en we hebben de tijd nodig."

Loyaliteit

Mercedes speelt in de carrière van Hamilton een belangrijke rol van jongs af aan. Volgens Wolff is Hamilton loyaal aan het merk en het team. De Oostenrijker vindt daarom zorgvuldigheid gepast bij de onderhandelingen.

"Hij is een Mercedes-coureur sinds het begin, toen hij acht tot tien jaar oud was. Hij had het AMG-vizier en daarna natuurlijk de jaren door McLaren binnen de Mercedes-familie en daarna 10 of 11 jaar in het Mercedes-fabrieksteam," zei hij.

"Ik denk dat hij synoniem is voor Mercedes, net zoals wij synoniem zijn voor zijn carrière - we hebben zoveel ups en downs meegemaakt, zoveel situaties die moeilijk waren aan menselijke kant, aan professionele kant.

"Dat zorgde ervoor dat we bij elkaar bleven, elkaar vertrouwden, terwijl we ook af ​​en toe ruzie konden hebben en ik denk dat dat zo'n sterke band is die hem zo loyaal maakt, en wij ook."

Deal bijna rond

"Het is heel, heel dichtbij." Dat Hamilton onlangs nog over zijn nieuwe verbintenis met Mercedes. "Het contract is nagenoeg klaar om getekend te worden, alleen sommige puntjes moeten volgens de Brit nog op de i."

"Mogelijk wordt het eind van het jaar bekend gemaakt", zei Hamilton een week terug voorafgaand aan de Hongaarse Grand Prix.