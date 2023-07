Video: Trotste vader Piastri straalt na sprintpodium

Oscar Piastri pakte gisteren het beste resultaat uit zijn nog prille Formule 1-loopbaan. De jonge Australische McLaren-coureur kwam als tweede over de streep in de Sprint nadat hij een aantal rondjes aan de leiding had gereden. Piastri was zelf enorm trots en het team van McLaren deelt nu ook de beelden van een trotste papa Piastri in de pitlane.