Perez valt uit na botsing met Hamilton: "De hele zijkant was kapot"

Sergio Perez hoopte op een goed resultaat en leek daar ook naartoe op weg. De Mexicaan kwam in de eerste ronde binnen en pakte daarmee een klein voordeel ten opzichte van andere coureurs. Daardoor kwam vlak achter de leiders van de race te liggen, met Lewis Hamilton achter zich.

De Mercedes-coureur was sneller dan de Red Bull-coureur maar kon hem niet makkelijk voorbij, wat uiteindelijk resulteerde in een botsing op hoge snelheid. Het gevolg was dat de auto van Perez moeilijk te besturen was, hij door de grindbak moest en het team besloot hem uit te laten vallen vanwege te veel schade.

Na afloop was Perez kortaf en wilde hij er niet heel veel over kwijt: "Ik denk dat Hamilton onderstuur had en daardoor tegen mij aan reed. De hele zijkant was daarna kapot. Door die schade moest ik de race afbreken en stoppen."

"Er was totaal geen grip meer doordat de zijkant weg was. Er is niks wat we hieraan konden doen. Dat is echt heel zonde, want we hadden vandaag kansen en het team zette mij op de juiste strategie. Helaas zonder resultaat."