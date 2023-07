Ferrari reageert gevat op opvallende actie Horner

Op de vrijdag van het Belgische Grand Prix-weekend ging een video van Red Bull Racing-teambaas Christian Horner viral op sociale media. De Brit zag namelijk een VIP in zijn pitbox staan met een Ferrari-petje. De lachende Horner reageerde hier op door een sticker over het Ferrari-logo te plakken.

Het was overduidelijk een geintje en de meeste mensen konden er dan ook wel om lachen. Ook bij de sociale media-afdeling van Ferrari zag men hier wel de lol van in. Ferrari reageerde door op pad te gaan met een sticker van het eigen logo. Men plakte het logo op het motorhome van Red Bull en sloot af met een flinke knipoog.

Hey @redbullracing, heard you like stickers



Go find it 馃槒 pic.twitter.com/9ndffgodPi