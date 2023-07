Prost fileert Alpine-topman: "Arrogant en incompetent"

Alain Prost heeft voormalig Alpine-topman Laurent Rossi bestempeld als een onbekwame leider, en beweert dat hij het momentum van het team brak op weg naar de top van het Formule 1-veld. Rossi werd twee weken geleden vervangen door Philippe Krief toen hij werd overgeplaatst om andere 'speciale projecten' binnen de Renault Group op zich te nemen, nadat hij toezicht had gehouden op het F1-team van Alpine en vernietigend was in zijn eigen kritiek op hoe ze dit seizoen hebben gepresteerd.

Rossi's publieke minachting voor hoe het team presteert deed veel wenkbrauwen fronsen, en een daaropvolgende wisseling van de wacht heeft hem vervangen als Alpine CEO. Na de Belgische Grand Prix zullen teambaas Otmar Szafnauer en sportief directeur Alan Permane beiden het team verlaten.

Viervoudig wereldkampioen Prost werkte tot 2022 als niet-uitvoerend bestuurder bij Renault en Alpine, verliet het team en uitte nu zijn ongenoegen over hoe voormalig CEO Rossi de zaken regelde met de fabrikant waarmee hij in 1985 zijn eerste titel won. Het vertrek van Szafnauer en Permane werd bevestigd, samen met Pat Fry, die zal vertrekken om zich bij Williams aan te sluiten als hun technisch directeur.

Liefde voor Renault

De legendarische ex-Formule 1-coureur gaf een vernietigend oordeel over hoe zijn voormalige team momenteel werkt. Hoewel Rossi nu uit de frontlinie is na de herschikking van Renault aan de top van de organisatie, twijfelde de 51-voudig Grand Prix-winnaar niet aan zijn rol in het stagneren van de vooruitgang onder zijn leiding.

De Franse krant L'Equipe sprak met Prost: "Allereerst moet ik zeggen hoe gehecht ik ben aan dit team. Door de oorspronkelijke naam, Renault, waardoor ik voor het eerst kon racen en vechten voor een wereldtitel. Daarna door mijn betrokkenheid bij de huidige structuur, de samenwerking tussen Enstone-Viry, de afgelopen jaren."

"Ik hou van dit team en om het vandaag in deze staat te zien, maakt me verdrietig. Het verdient beter en heeft alles wat het nodig heeft om daar te komen. Ik geloof gewoon dat je naar de geschiedenis moet kijken om te begrijpen wat er mis is gegaan. Als je kijkt naar de grote successen van de afgelopen dertig jaar, dan zie je een eenvoudige structuur, los van een industrieel organigram, opgebouwd rond drie of vier sterke persoonlijkheden, gekoppeld aan een kampioenscoureur."

Rossi mist mentaal een paar steken

Na het bespreken van zijn liefde voor Renault komt Prost uit de kast met een vernietigend oordeel. Zijn woorden zijn niet mals: "Laurent Rossi is het mooiste voorbeeld van het Dunning-Kruger-effect; dat van een onbekwaam leider die denkt zijn incompetentie te kunnen overwinnen door zijn arrogantie en gebrek aan menselijkheid jegens zijn troepen."

“Degene die 18 maanden lang de baas van Alpine was, dacht dat hij alles vanaf het begin begreep, maar hij vergiste zich compleet. Zijn management brak het momentum dat sinds 2016 was ingezet om deze podia en deze overwinning te bereiken. Het is te hopen dat de beslissing die vrijdag is genomen om posities in de top te wisselen een heilzame elektroshock zal zijn voor het team."