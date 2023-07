Verstappen scheld op engineer Lambiase: "Meeste wordt weg gefilterd"

Max Verstappen reed gisteren een ijzersterke kwalificatie op het circuit van Spa-Francorchamps. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur was veel sneller dan de concurrentie en reed de snelste tijd. Toch had hij tijdens de tweede kwalificatiesessie wel een woordenwisseling met zijn engineer, maar volgens Verstappen is alles weer koek en ei.

Verstappen viel in de tweede kwalificatiesessie namelijk bijna af. De Nederlander bevond zich nog net aan de goede kant van het lijntje, maar het scheelde niet veel of hij was al uitgeschakeld in Q2. Verstappen voerde daarna een vurige discussie met zijn race-engineer Gianpiero Lambiase. Verstappen was het namelijk niet eens met de strategie terwijl Lambiase een andere mening had.

Na afloop van de kwalificatie kon Verstappen wel lachen om het opvallende moment. De Nederlander liet tijdens de persconferentie voor de top drie weten dat alles weer koek en ei is tussen hem en Lambiase: "Deze dingen gebeuren gewoon soms bij ons. Het meeste zal normaal gesproken weg gefilterd worden! We kunnen allebei nogal uitgesproken en emotioneel zijn. Echter lossen wij dit soort dingetjes altijd weer heel erg snel op met elkaar. Tussen ons is het dus allemaal goed!"