Wolff baalt van machtige Verstappen: "Hij is een klasse apart"

Max Verstappen was gisteren wederom pijlsnel in de kwalificatie. Op het Belgische circuit van Spa-Francorchamps vernederde hij de concurrentie en was hij uiteindelijk 0,820 seconde sneller dan nummer twee Charles Leclerc. Bij het team van Mercedes baalt men van deze dominantie, Toto Wolff noemt de Nederlander een klasse apart.

Verstappen wist voorafgaand de kwalificatie al dat hij de Grand Prix niet vanaf de pole position zou gaan starten, maar dat betekende niet dat hij rustig aan ging doen. De Nederlander moet dankzij een versnellingsbakwissel vijf plaatsen naar achteren op de grid, maar hij gaf zijn concurrenten alsnog geen enkele kans. Hij was zelfs bijna een seconde sneller dan zijn teamgenoot Sergio Perez.

Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en George Russell waren allebei veel langzamer dan de Nederlandse regerend wereldkampioen. Hamilton noteerde de vierde tijd en mag als derde starten, Russell kwam niet veel verder dan de teleurstellende achtste tijd. Teambaas Toto Wolff hoopte op meer en liet zich teleurgesteld uit bij de internationale media: "Verstappen is gewoon alweer een klasse apart. Volgens mij is hij een tiende of negen sneller, achter hem is het gelukkig wel enorm close. De plekken 2, 3, 4 en 5 zitten wel lekker dicht bij elkaar."