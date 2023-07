Verstappen getergd voor zondag: "Afgelopen jaar had ik meer gridstraffen en won ik ook"

Max Verstappen heeft de concurrentie verpulverd tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van België. Met een 1:46.168 reed de Nederlander 0.820 tienden sneller dan Charles Leclerc in zijn Ferrari en vlak daarachter staat zijn teamgenoot van Red Bull, Sergio Perez.

Door de gridstraf voor Verstappen, vanwege het wisselen van een versnellingsbak, zal Charles Leclerc zondag op pole position starten. De Nederlander zal vanaf de zesde positie de race beginnen en moet dus vijf coureurs inhalen wil hij zondag wederom kunnen winnen.

De Red Bull-coureur vond de omstandigheden moeilijk: "In Q2 was het erg krap en redde ik het net om naar Q3 te gaan. Uiteindelijk droogde het snel op maar ik miste het vertrouwen in de laatste ronden om harder te rijden. Ik had geluk dat ik als tiende eindigde en zo door kon naar Q3. Daar heb je altijd twee nieuwe bandensets dus kon ik meer risico nemen en harder pushen dus dat deed ik in de laatste ronde. Ik weet dat ik naar achteren wordt gezet maar de pole position rijden was het maximale wat ik vandaag kon doen."

"De auto kwam tot leven in de tweede sector, daar was het nog een beetje vochtig en was er slechts één droge lijn, in sommige bochten moest je een alternatieve lijn kiezen. Het ging erom dat je vertrouwen in jezelf hebt en alle risico nemen in de laatste ronde om die tijd te rijden. We weten dat de auto snel is, zelfs met deze moeilijke omstandigheden hebben we dat kunnen laten zien."

Race zondag winnen

Het doel van Verstappen en Red Bull is uiteraard om de race zondag te winnen, ook al start hij slechts als zesde. Het grote vertrouwen komt door zijn inhaalrace in 2022 maar ook doordat de auto het zeer goed doet.

"Afgelopen jaar had ik meer gridstraffen en toen kon ik nog steeds de race winnen, dus dat is zondag nog altijd ons doel. Morgen zullen we eerst eens afwachten wat het weer doet en wat voor race dat oplevert", zo sloot Verstappen af.