Belgische kwalificatie minimaal 10 minuten uitgesteld

De kwalificatie van de Belgische Grand Prix is met 10 minuten uitgesteld, zo werd vlak voor de originele starttijd met de buitenwereld gedeeld. De reden hiervoor is niet helemaal duidelijk, maar het regent al de hele dag zeer hard op het circuit van Spa-Francorchamps.

Al de hele dag wordt er gekeken naar de weersomstandigheden in Spa. De regenbuien zorgden er zelf voor dat men twijfelden over het doorgaan van de kwalificatie. Het uitstellen van de start van de kwalificatie is nu een eerste teken, het is alleen nog niet duidelijk of de wedstrijdleiding nog een keer kiest voor het uitstellen van de start.