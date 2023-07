'Red Bull heeft geen interesse in Mick Schumacher'

Mick Schumacher heeft nog steeds een toekomst in de Formule 1 volgens AlphaTauri-teambaas Franz Tost. De teammanager van het Italiaanse team gaat aan het einde van het jaar met pensioen, drong er bij Red Bull sterk op aan om de ontslagen Haas-coureur voor 2023 te contracteren - maar werd overruled.

Hij vertelt daarover: "Ik kwam op voor Mick. Hij had Formule 1-ervaring en was nog jong. Dat was niet het geval bij Nyck de Vries."

De 67-jarige Tost zei dat Red Bull ervoor koos om de Nederlander de Vries te contracteren - die vervolgens na slechts 10 races werd gedumpt - omdat 'er op dat moment niemand anders was'. Maar toen het tijd werd om de Vries te vervangen, promoveerde Red Bull deze keer Daniel Ricciardo terug in de race.

Tost geeft toe dat er in de Red Bull-familie voorlopig geen plaats zal zijn voor Schumacher. "We zijn bezetEr komen een paar jonge coureurs aan, een paar talenten uit de Red Bull-school. We zullen zeker op hen terugvallen."

Mercedes een goede plek

Wat de 24-jarige Schumacher betreft, benadrukt Tost - die nauwe historische banden heeft met de familie Schumacher - dat hij hem niet heeft opgegeven. Hij denkt echter dat de Duitser in goede handen is bij Mercedes en Toto Wolff.

"Toto Wolff heeft super goede connecties. Ik denk dat hij er alles aan zal doen om ervoor te zorgen dat Mick vroeg of laat een stoeltje krijgt. Het maakt niet uit bij welk team, als de kans zich voordoet, moet hij die grijpen. Hij zal niet lang de kans krijgen om te kiezen."