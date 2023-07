Leclerc: "Veiligheid op Spa heeft de grootste prioriteit"

Ferrari-coureur Charles Leclerc stelt dat veiligheid tijdens het weekend in Spa-Francorchamps prioriteit heeft. In de Ardennen wordt slecht weer verwacht en met maar één vrije training op het programma kan dat volgens de Monegask tot onnodige gevaarlijke situaties leiden.

"Veiligheid moet de prioriteit zijn", zei Leclerc donderdag. "Allereerst, wij coureurs, we moeten niet klagen als we geen ronden hebben gereden als het niet veilig is om dat te doen, met alles wat er in het verleden is gebeurd", doelde hij op de dodelijke ongevallen van Antoine Hubert en Dilano van 't Hoff en zware crashes in de W Series.

Volgens Leclerc moet de druk om te racen niet de overhand krijgen. "Wanneer is het veilig om aan een race te beginnen? Dit is een ander onderwerp voor de FIA om goed naar te kijken, vooral in een weekend als dit", zei Leclerc. "Om niet de druk te voelen om aan een race te beginnen, alleen maar omdat we niet hebben getraind."

Met regen is het zicht zeer slecht vanuit de cockpit en. Leclerc deelt zijn zorgen erover. “Het is heel moeilijk om onder woorden te brengen wat we zien, behalve dat we zeggen dat we niets zien."

"We overdrijven niet als we zeggen dat we niets zien (en) dit is een heel groot probleem voor de Formule 1, voor de autosport in het algemeen”, zei Leclerc.

"Er is best veel nevel en dat zorgt dan voor heel wat incidenten, gewoon omdat we niet kunnen reageren op wat er voor ons ligt", sloot de Ferrari-coureur af.