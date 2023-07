Mercedes heeft nieuwe updates voor Hamilton en Russell

Het team van Mercedes blijft keihard werken om het gat met Red Bull te dichten. Teambaas Toto Wolff zegt dat er voor de Grand Prix van België een weer update op de planning staat. Ook blikte de Oostenrijker terug op een leerzame Hongaarse Grand Prix.

"Hongarije was een weekend met hoogte- en dieptepunten. Ons tempo was hoog op zaterdag en zondag, maar dat hebben we het hele weekend niet gemaximaliseerd", zei Wolff in een preview van het team. "Op zondag waren we echter te conservatief met sommige van onze beslissingen en misten we uiteindelijk een podium."

Tijdens de Grand Prix in Hongarije kwam de renstal ook nog wat onvoorzienbare zaken tegen met de W14. "We hadden koelingsproblemen in beide auto's; we hadden waarschijnlijk de op één na snelste auto, maar we moeten beter presteren als we ons volledige potentieel willen benutten. We zullen ernaar streven om die lessen dit weekend om te zetten in acties."

Mercedes hoopt weer stappen vooruit te zetten in de Belgische Ardennen. "We zullen dit weekend updates brengen als onderdeel van ons doorlopende ontwikkelingsprogramma. We hopen dat dit weer een kleine stap voorwaarts zal zijn in het verbeteren van de W14. Zoals we dit jaar bij veel races hebben gezien, is het echter moeilijk te voorspellen waar we zullen staan ​​ten opzichte van onze concurrenten."

"Wat het echte tempo van onze auto ook is, we willen het resultaat maximaliseren in deze laatste race voor de zomerstop", zei Wolff strijdvaardig.