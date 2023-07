Hakkinen haalt Schumacher op bizarre wijze in op Spa (2000)

Mika Hakkinen en Michael Schumacher vochten een zwaar robbertje uit tijdens de fameuze Grand Prix van Spa-Francorchamps. De winst en de leiding van het kampioenschap stond op het spel.

Schumacher nam de leiding in het begin van de wedstrijd over van zijn Fiinse rivaal op een nat Spa-Francorchamps. Toen het begon op te drogen, was Hakkinen in het voordeel met betere banden. Met rasse schreden maakte de McLaren-coureur zijn achterstand goed en kwam op de staart van de Ferrari-coureur.

Elke keer probeerde Hakkinen in te halen voorbij Kemmel Straight, maar Schumacher gooide continu brutaal de deur dicht met 300+ km/u. Alles deed Schumacher om die wedstrijd over de streep te trekken. Het werd een prachtig kat -en muisspel om van te smullen.

Schumacher was Hakkinen steeds te slim af. Totdat lijdend voorwerp Riccardo Zonta er onbewust mee ging bemoeien in ronde 41 van de 44. Wat toen gebeurde? De beelden spreken hieronder voor zich. De mooiste inhaalactie van de eeuw of allertijden? Het zou zomaar kunnen.

I loved it zei Hakkinen na afloop. Im not sure Michael did. ​​​Schumacher reageerde met veel respect, sportiviteit en stiekem glimlachje. Yeah it was nice. Hakkinen gaf hem een liefdevolle por.