Perez ervaart grote druk bij Red Bull: "Nooit eerder gezien"

Sergio Pérez ervaart grote druk bij Red Bull. De Mexicaan stelt dat het erger is als rivaliserende teams, omdat de Oostenrijkse renstal genoeg coureurs tot hun beschikking heeft om in te laten vallen bij slechte prestaties.

"90 procent van de coureurs zou naast Verstappen breken", zei hij tegen de Spaanse Mundo Deportivo. "Als je mentaal niet sterk bent, kun je niet bij Red Bull rijden. Je moet niet onderschatten onder welke druk je hier staat."

"Red Bull is een team waarbij je bij een slechte sessie vijf coureurs in je nek hijgen. Het is constante druk van de pers. In deze drie jaar heb ik dit nog nooit eerder in een ander team gezien", voegde Perez eraan toe.

"Met Ferrari, Aston Martin, Mercedes, noem maar op het team, al hun coureurs hebben slechte momenten gehad, maar het is oké. Het is niet zoals Red Bull, je hebt een slecht moment en je moet het team verlaten."

De Mexicaan vindt dat zijn Nederlandse teamgenoot op een heel hoog niveau acteert. "Ik zeg niet geen, maar weinig coureurs op de huidige grid zouden Verstappen met dezelfde auto kunnen verslaan", legt Perez uit.

"Mensen die op banken zitten en naar de race kijken, onderschatten hoe gevoelig coureurs zijn voor instellingen. Er zijn auto's die het je makkelijker maken, er zijn momenten in het seizoen dat je meer op je gemak bent met de auto en er zijn momenten dat het minder voelt."