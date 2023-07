F1-analist Windsor vindt Verstappen de beste bandenfluisteraar

F1-analist Peter Windsor stelt dat Max Verstappen het beste met het Pirelli-rubber om kan gaan van alle huidige F1-coureurs, omdat de tweevoudig kampioen één is met zijn Red Bull-machine.

"Dat Max het zo goed doet, en zo goed deed in Hongarije, was dat hij de stints kon verlengen tot een punt waarop in de tweede helft van de race zijn banden nieuwer dan die van iemand anders waren", zei Windsor. "En dat is hoe hij deze Grands Prix wint en waardoor het er zo ongelooflijk gemakkelijk uitziet."

De F1-analist vergelijkt Verstappen met Lando Norris in zijn McLaren. "Als die wagen niet op hun goede plek zit met bandentemperaturen, zou Lando dan net zo goed in staat zijn om de McLaren er zo goed uit te laten zien als hij zou kunnen, alleen door de manier waarop hij de auto bestuurt en de temperaturen onder controle houdt?

Zijn antwoord op zijn vraag is 'nee'. "Ik denk dat Max het op dit moment beter doet dan waarschijnlijk wie dan ook, omdat hij de auto begrijpt."

Windsor twijfelt of Lewis Hamilton ooit hetzelfde niveau bereikte. "Ik weet niet zeker of hij ooit op zo'n constant niveau zo synchroon met de auto is geweest. Hij heeft jarenlang een geweldige auto gehad, maar er is altijd een andere coureur geweest die in principe snel is in de Mercedes, zelfs Valtteri Bottas."

"En ik denk dat er bij Red Bull zo'n directe relatie tussen Adrian Newey en Max Verstappen is dat hij een ongelooflijk gevoel heeft voor hoe hij de auto moet besturen als de dingen niet helemaal kloppen."