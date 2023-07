Vasseur reageert op Wolff: "Verstappen-dominantie verschilt niets met Mercedes-tijdperk"

Red Bull heeft dit Formule 1-seizoen alle Grand Prix-overwinningen op naam laten schrijven, en een einde aan de dominantie met coureur Max Verstappen lijkt zeker nog niet in zicht. Na afloop van de Hongaarse Grand Prix liet Mercedes-teambaas Toto Wolff weten flink van de overmacht van de Nederlander en zijn team te balen. Maar volgens Ferrari-teambaas Frederic Vasseur is de situatie vergelijkbaar met Mercedes, het team dat nog niet zo lang geleden record na record aaneenreeg.

Afgelopen weekend wist Max Verstappen opnieuw een Grand Prix-overwinning te behalen. Mercedes-man Lewis Hamilton startte weliswaar vanaf pole, maar werd bij bocht 1 al door de Nederlander ingehaald. Verstappen wist de race vervolgens op dominante wijze te winnen, waardoor Red Bull nu een nieuw record in handen heeft.

De Oostenrijkse renstal heeft namelijk het record voor de meeste achtereenvolgende Grand Prix-overwinningen voor een constructeur in handen. Zodoende kon het F1-kamp van de energiedrankjesgigant opnieuw feestvieren, terwijl de sfeer bij concurrent Mercedes stukken minder positief gestemd zal zijn.

Na afloop van de race op de Hungaroring liet Mercedes-teambaas Toto Wolff zich uit over de huidige dominantie van Verstappen en Red Bull. De topman meende dat Verstappen in een F1-auto reed, terwijl de rest van het veld in een F2-auto leek te rijden. Maar volgens Ferrari-teambaas Frederic Vasseur, was de situatie een aantal jaar geleden niet heel anders.

"Geef hem een F2-auto en dan zal hij het meemaken. Red Bull rijden vooraan, maar de situatie was hetzelfde als toen Mercedes een paar jaar geleden vooraan stond. Ik denk dat het gewoon het beste is om op jezelf te blijven focussen zodat je het maximale uit je kunnen haalt, om de fouten te minimaliseren, en om over het algemeen beter werk te verrichten. Ik denk niet dat het logisch is om die vergelijking te maken", richt Vasseur zijn woorden richting Wolff.

"Red Bull brengt ook upgrades na upgrades met zich mee. Ik denk dat iedereen zich verder ontwikkelt, maar dat het eenmaal de realiteit is dat de huidige regels en de budgetcap ervoor zorgen dat er minder snel verbeteringen gevonden kunnen worden."

"Het betekent simpelweg dat wanneer er een ruime marge is, dat het best lastig is om anderen in te halen. Om die ruimte te kunnen verkleinen, moet je niet constant aan Red Bull denken, maar moet je aan jezelf blijven werken. Wij blijven onszelf verder ontwikkelen, en zijn ontzettend hard aan het pushen om een stap voorwaarts te zetten", meent Vasseur.