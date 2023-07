Ralf Schumacher ziet Sainz wel verkassen naar Audi

Ralf Schumacher kijkt er niet van op als huidig Ferrari-coureur Carlos Sainz een deurtje verder kijkt omdat het vertrouwen bij de Scuderia ontbreekt. De Duitser hoort ook gefluister dat het management van de Spanjaard al op zoek is naar een alternatief.

"Sainz doet nu regelmatig publieke uitspraken over zijn enorme wil om contractonderhandelingen met Ferrari te starten voor de periode na 2024. Je krijgt het gevoel dat hij het vertrouwen in het team is kwijtgeraakt", zei Schumacher.

Behalve dat hoort de voormalig F1-coureur nog meer geluiden vanuit de paddock. "Ik hoor geruchten dat zijn vader op zoek is naar een ander stoeltje. Ferrari is momenteel een beetje een ramp."

Schumacher suggereert een overstap naar Audi, dat in 2026 mee doet aan de koningsklasse. Vader Carlos Sainz Sr. heeft goede contacten met de holding van Audi, de Volkswagen Group.

"Audi heeft een coureur met ervaring nodig. Tegelijkertijd maakt Carlos geen geweldige indruk. Hij kan rijden, maar hij maakt ook te veel fouten. Zijn prestaties zijn erg wisselvallig."