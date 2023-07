Perez uitgeput: "Fysiek en mentaal zit ik er doorheen"

Sergio Pérez kwam weer na een inhaalrace op het podium terecht tijdens het raceweekend in Hongarije. Volgens de Mexicaan was het een uitputtingsslag. Wel eentje die de moeite waard was.

"Het was een zware race, erg heet daarbuiten, fysiek erg veeleisend", zei Perez tegen Formula1.com. "Ook mentaal, het zorgen voor de banden, vooral met de strategie die we volgden – die harde compound was behoorlijk lastig, maar we zijn erin geslaagd om het goed te doen."

Ondanks een stroeve zaterdag is de Red Bull-coureur tevreden. "Het is duidelijk een goed resultaat, nu moet ik gewoon die consistentie vinden en ervoor zorgen dat we op dat niveau blijven presteren, maar het was een erg goede dag in het kampioenschap."

Aan Perez werd ook zijn mening gevraagd over het behaalde record door zijn Oostenrijkse werkgever. "Voor het team om dit record van 12 overwinningen op rij te behalen, het is ongelooflijk om er deel van uit te maken", voegde hij eraan toe. “Nu kijk ik enorm uit naar België."