Vasseur wijst kwalificatie aan als pijnpunt Hongarije

Ferrari moest lijdzaam toezien dat achter de Red Bulls de McLarens en Mercedessen het beter voor mekaar hadden in de Hongaarse GP. Ferrari-chef Frederic Vasseur had ook meer gehoopt, maar ziet de kwalificatie als grootste boosdoener.

"Dit zijn niet de resultaten die we verwachtten toen we naar Boedapest kwamen", zei de Fransman, opgetekend door Speedcafe."Ik denk dat het grotendeels komt door de kwalificatie met P6 en P11."

De kwalificatie-opzet was anders dan voorheen. Volgens Vasseur ligt daar misschien de sleutel die inzicht geeft over de tegenvallende performance.

"Ten eerste hebben we tijd nodig om te begrijpen wat we goed en fout hebben gedaan, omdat het format anders was. Het is niet zo eenvoudig om het perfecte weekend te analyseren, en je moet alle resultaten hebben om dit te kunnen her-engineeren."

De Ferrari-baas steekt ook eigen hand in boezem door slordigheden tijdens het weekend.

"Aan onze kant is het een feit dat we te veel fouten hebben gemaakt van het begin tot het einde, en het gaat niet alleen om de pitstop, of de pitingang, of de kwalificatie van gisteren, of het beheer van de banden enzovoort."

"Uiteindelijk was het potentieel waarschijnlijk beter dan wat we lieten zien (in de kwalificatie), en toen verloren we, in ieder geval met Charles, 20 seconden in de race."