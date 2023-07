Alonso ziet Aston Martin bij Grand Prix Hongarije in rangorde terugvallen

Aston Martin wil maar al te graag het Hongaarse Grand Prix-weekend achter zich laten. Fernando Alonso en teamgenoot Lance Stroll finishten op een respectievelijke negende en tiende plaats; een tegenvallend resultaat in vergelijking met de eerdere prestaties dit seizoen, meent tweevoudig wereldkampioen Alonso.

Fernando Alonso wist dit seizoen al zesmaal op het podium te eindigen. Een groot contrast in vergelijking met de resultaten van de afgelopen drie Grands Prix, waarbij Alonso niet verder dan een vijfde, zevende en negende finishplaats kwam. Terwijl de Spanjaard bij de Grand Prix van Hongarije als negende finishte, eindigde zijn teamgenoot Lance Stroll als tiende.

"We waren dit weekend niet snel genoeg. Drie punten, dus een negende en tiende eindplaats, was het maximaal haalbare voor ons", begint Alonso. "Onze pace was vandaag (zondag) de negende snelste, dus achter Mercedes, Red Bull, Ferrari en McLaren. En dat was ook tijdens de kwalificatie te zien."

Alonso kwam bij de Britse Grand Prix als zevende de finishvlag tegemoet, en dacht vooraf dat de race op de Hungaroring beter bij de karakteristieken van de AMR23-bolide zou passen. "In Silverstone hadden we het lastig, maar dat verwachtten we tenminste. Hier in Budapest dachten we dat we iets sterker zouden zijn. Dat was niet het geval, dus het is voor ons zaak om de boel te analyseren zodat we in Spa volgende week sterker terugkomen."