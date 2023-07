Leclerc kijkt terug op moeizaam Hongaars Grand Prix-weekend: "Hebben genoeg huiswerk"

Terwijl het Formule 1-team van McLaren afgelopen weekend opnieuw uitstekende resultaten wist te behalen, ging dat (onder andere) ten koste van concurrent Ferrari. Scuderia-coureur Charles Leclerc kijkt terug naar opnieuw een lastig raceweekend en hamert erop om de vele, kleine problemen glad te strijken.

De kwalificatieresultaten voor het Formule 1-team van Ferrari waren niet spectaculair, en ook tijdens de Grand Prix op zondag was er weinig positiefs op te merken. Volgens Charles Leclerc heeft zijn team opnieuw een lastig Grand Prix-weekend te verduren gekregen, en hoopt op betere tijden:

"Onze pitstop was nogal langzaam, en daar kwam vervolgens nog een straf van vijf seconden bij omdat ik te hard in de pitstraat reed. Dus het was opnieuw een moeizaam weekend."

"Het is vooral frustrerend omdat we naar mijn gevoel zeker wel wat snelheid hadden. Het is lastig wanneer je als coureur zijnde je goed presteert en niemand dat opvalt, en daarentegen wanneer je een slecht weekend hebt, iedereen naar je kijkt. Maar uiteindelijk hoort dat bij dit wereldje."

Volgens Leclerc moet zijn team aan de bak om nieuwbakken concurrent McLaren weer in te halen. Volgens de Monegask moet Ferrari 'net zoals McLaren een stap zetten.' "Het is inmiddels duidelijk dat we in het nadeel zijn, dus we hebben genoeg huiswerk te doen."