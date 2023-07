Red Bull legt focus op 2024 door tekort windtunneltijd

Red Bull bracht succesvolle aanpassingen mee naar de Hungaroring volgens teammanager Christian Horner. Toch kijkt de Oostenrijkse renstal al met een oog naar 2024 vanwege de windtunneltijd die het team nog over heeft dit jaar.

"De upgrades [in Hongarije] deden wat ze beloofden, dus vanuit dat oogpunt is het een vinkje", begon Horner over de verbeteringen aan de RB19.

"Nu, met de handicap die we hebben, moeten we onze focus echt verleggen naar volgend jaar, omdat we een aanzienlijk tekort aan windtunneltijd hebben in vergelijking met onze concurrenten en we moeten zeer selectief zijn in hoe we die gebruiken."

Toch zal Red Bull de 2023-wagen niet helemaal links laten liggen. "We hebben een paar circuitspecifieke dingen die nog moeten komen, maar niets dat nog niet is gedaan of waaraan we ons hebben verbonden in onderzoek en ontwikkeling."

Het tekort aan windtunneltijd komt ook door de gevolgen van de overschrijding van de budgetcap in 2021. "We hebben die straf tot oktober dit jaar, dus met name wat betreft het aantal runs dat je per week kunt doen, staan ​​we aanzienlijk achter in vergelijking met de tweede, derde plaats en enorm achter in vergelijking met teams op de vierde en vijfde plaats."

Horner zet het in perspectief met de situatie bij McLaren. "Dus als je vergelijkt wat zij in de windtunnel kan doen in vergelijking met onszelf, is dat een enorm verschil."

Voor Red Bull is het dus belangrijk om goede keuzes te maken. "Natuurlijk moeten we heel selectief zijn in de runs die we doen, en dat is waar het technische team in Milton Keynes ongelooflijk werk levert, de manier waarop ze de auto effectief en efficiënt ontwikkelen."