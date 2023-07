Verstappen grapt: "Hopelijk blijf ik niet op 44 zeges hangen"

Max Verstappen schreef de Hongaarse Grand Prix afgelopen weekend op een zeer machtige wijze op zijn naam. Hij reed vrij simpel weg bij de concurrentie en won met ongeveer een halve minuut voorsprong op de nummer twee Lando Norris. Verstappen lachte na afloop en gaf aan dat hij snel meer races wil winnen.

Verstappen kende een goede start en verschalkte in de eerste meters direct de Mercedes van polesitter Lewis Hamilton. Hierna had hij geen last van de jagende McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri. Verstappen won de race met een halve minuut voorsprong op Norris en schonk zijn team Red Bull Racing het record van de meeste zeges op rij.

Verstappen had zelf ook niet zien aankomen dat hij zo machtig zou presteren. De Nederlander lachte toen hij aangaf dat hij snel meer wil winnen. In gesprek met de internationale media grapte hij over het startnummer van Hamilton en zijn eigen resultaat: "Dit soort dagen zijn zeldzaam. Ik denk dat de Belgische Grand Prix van vorig jaar vergelijkbaar was, alleen startte ik daar in het achterveld. Dus ja, dit is zeldzaam. Normaal gesproken gaat het niet zo makkelijk. Hopelijk blijf ik niet lang op 44 zeges hangen, dat zou verschrikkelijk zijn! Die 45ste zege moet snel komen!"