Horner apetrots op record: "Dit betekent zoveel"

Het team van Red Bull Racing schreef vandaag geschiedenis op de Hungaroring. De Oostenrijkse renstal verbrak het record van de meeste zeges op rij van één team. Max Verstappen won op redelijk eenvoudige wijze en liet zijn team juichen. Teambaas Christian Horner was na afloop zo trots als een pauw.

Red Bull evenaarde in Silverstone het mythische record van McLaren uit de jaren '80. Toentertijd bezorgden Alain Prost en Ayrton Senna de Britse renstal een record dat onmogelijk te breken leek. Verstappen had daar in Hongarije geen boodschap aan en won met een enorme voorsprong op de concurrentie. Het was de twaalfde zege van Red Bull op rij.

McLaren

Red Bull-teambaas Christian Horner kon het na afloop van de Hongaarse Grand Prix amper geloven. Hij moest zichzelf even in zijn arm knijpen toen hij zich uitsprak bij Sky Sports: "Ik weet nog dat ik als klein kind op de televisie zag hoe Senna en Prost dat record op hun naam wisten te schrijven. Wij hebben dat record nu gebroken. McLaren was toen echt een geweldig team en Ron Dennis was een super goede teambaas."

Betekenis

Horner weet hoeveel dit resultaat betekent voor al zijn werknemers. Kort na afloop van de Grand Prix in Hongarije wilde hij dan ook een dankwoord delen voor alle mensen die een steentje hebben bijgedragen aan de huidige dominantie van Red Bull: "Dit is iets waar iedereen hier in Boedapest, thuis op de fabriek in Milton Keynes en iedereen achter de schermen zo enorm hard voor heeft gewerkt. Dit betekent gewoon zoveel."