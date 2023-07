Alonso: "Nieuw Pirelli-banden schadelijk voor Aston Martin en Red Bull"

Fernando Alonso heeft gesuggereerd dat zowel Aston Martin team als Red Bull aan prestaties hebben ingeboet sinds de wijziging van Pirelli's Formule 1 bandenspecificatie. De herziene en robuustere constructie kwam voort uit onderzoek en ontwikkeling voor 2024 en Pirelli heeft de introductie ervan versneld voor het Britse Grand Prix-weekend om het hoofd te kunnen bieden aan de toenemende downforce zonder de minimum bandenspanning te verhogen.

Hoewel de algemene consensus in de paddock was dat de verandering niet veel verschil maakte in de pikorde, is Alonso ervan overtuigd dat het wel degelijk invloed heeft gehad. In gesprek met de pers zei hij in Hongarije: "We staan één tiende los van McLaren, dus het is niet zo slecht als het resultaat misschien lijkt. We moeten ons verbeteren, het lijdt geen twijfel dat we een stap achteruit hebben gezet in de laatste paar races, en de concurrentie heeft een stap vooruit gezet."

"Het is ook toeval dat toen de nieuwe Pirelli-banden kwamen in Silverstone, er een paar teams waren die meer moeite hadden en een paar teams die nu erg blij zijn met de auto. Niet alleen wij, ik denk dat Red Bull duidelijk een klap heeft gehad met die banden. Ze waren één-twee in elke kwalificatie, één-twee in elke race en nu staan ze niet eens meer op pole position."

"Checo Perez heeft moeite om in de top 10 te komen. In Silverstone had Max Verstappen volgens mij maar drie seconden voorsprong op Lando Norris in de race. Dus ik zie dingen die abnormaal sinds Silverstone."

Subjectiviteit

Op de vraag of zijn gedachten over de banden werden ingegeven door de stopwatch of door zijn gevoel in de auto, zei hij: "Beide. Ik denk dat de auto een beetje anders voelt met de banden. Maar zoals ik al zei, is het soms moeilijk om neutraal te zijn. We hebben de auto duidelijk niet veel verbeterd ten opzichte van de belangrijkste concurrenten. We hebben nu elke donderdag de nieuwe onderdelen voor elk team. Dus het is nu heel makkelijk om te zien welke teams steeds meer onderdelen meenemen naar een racen."

"Als ik terugkijk naar Red Bull, na eerste en tweede te zijn geweest, in elke training, kwalificatie en race en nu denk ik dit weekend in geen enkele training, in Silverstone was hij slechts drie seconden voor Lando... dan denk ik dat Red Bull sinds Silverstone aan prestaties heeft ingeboet, dat is een feit."