Verstappen heel duidelijk: "Nieuw kwalificatieformat is helemaal ruk"

Het nieuwe kwalificatieformat van de Formule 1 werd gisteren voor het eerst gebruikt tijdens een Grand Prix-weekend. De tweede keer dat we dit format terug zullen zien is na de zomerstop, tijdens de Grand Prix van Italië op het circuit van Monza.

De meningen zijn echter zwaar verdeeld in het paddock. De bedoeling van de F1-organisatie is dat de grid er iets anders uit komt te zien dan normaal en er verrassingen te zien zijn. Als we kijken naar de startgrid voor vanmiddag dan lijkt dat zeker te zijn gelukt.

Wereldkampioen Max Verstappen werd voor de kwalificatie door Viaplay-journalist Chiel van Koldenhoven gevraagd wat hij van het experiment vond. Zoals we de Nederlander kennen was hij direct en duidelijk: Helemaal ruk, dat denk ik erover. Het is waardeloos. "

"Je kan gewoon niet genoeg banden gebruiken tijdens de vrije training, eigenlijk heb je ook geen uur nodig om die training te rijden. Gisteren heb ik samen met de engineers besloten om te wachten met rijden want je hebt toch maar één set banden die je kunt gebruiken dus je kunt niet veel doen."

Idee erachter

Van Koldenhoven zegt dat het om het idee erachter gaat, maar daar is Verstappen het niet mee eens: "Nou ja, het idee erachter?! Wat maakt twee banden nou uit? We gooien elk weekend 30 set regenbanden weg, omdat het kan. Snap je? Daar kan je dus ook naar kijken. Hetzelfde verhaal met bandenwarmers, die hebben we al ten eerste, en qua energieverbruik valt dat echt wel mee. Ik denk als je de airco aan hebt in je ruimte dat dat meer uit maakt dan die bandenwarmers. En ook daar kan je dingen aanpassen dat je ze bijvoorbeeld in een warme ruimte zet. Ik vind het allemaal een beetje onzin waar we naar zitten te kijken."