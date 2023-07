Hoe werkt het nieuwe kwalificatieformat?

De Formule 1 zal vanmiddag tijdens de Grand Prix van Hongarije een nieuw kwalificatiesysteem uitproberen dat de teams tot het uiterste zal drijven, maar hoe werkt her precies?

Op de zaterdagmiddag zien we normaal gesproken alleen maar zachte banden tijdens de kwalificatie, maar de F1 en Pirelli willen daar verandering in brengen met dit nieuwe systeem, dat ook gebruikt zal worden tijdens de Grand Prix van Italië in Monza. Het had eigenlijk al tijdens de Grand Prix van Emilia Romagna moeten worden gebruikt, maar door overstromingen werd die race afgelast.

Als gevolg van het gewijzigde kwalificatieformat hebben de teams twee bandensets minder gekregen maar een extra set van zowel medium als harde compounds banden, waardoor ze genoeg sets overhouden voor de race op zondag.

De regelwijziging kan er ook voor zorgen dat teams hun plannen voor Q1 en Q2 moeten aanpassen, omdat de piekprestaties van de band pas na drie of vier ronden komen in plaats van de bekende '1 snelle ronde' die ze vaak op de zachte compound toepassen. De zachtste banden van Pirelli worden gebruikt op de Hungaroring, dus de harde compound is nog steeds redelijk zacht en zou redelijke veel grip moeten geven.

Q1

Zoals altijd duurt Q1 18 minuten, maar alle coureurs zijn verplicht om de hele sessie op de harde band te rijden. Iedereen die een droge band met een andere rubbersamenstelling gebruikt, wordt waarschijnlijk zwaar bestraft.

Als het regent zal de FIA de teams uiteraard toestaan om intermediate of natte banden te gebruiken, omdat het zeer gevaarlijk kan zijn als ze nog steeds verplicht worden om harde slicks te gebruiken. Aan het einde van de 18 minuten worden de onderste vijf coureurs uit de kwalificatie gehaald.

Q2

De tijd van Q2 is zoals gebruikelijk vastgesteld op 15 minuten, maar dit keer is de medium compound de verplichte bandenkeuze voor alle coureurs. Hierdoor zullen sommige teams misschien voor één ronde gaan als ze meteen het maximale uit de band kunnen halen, maar twee of drie ronden is waarschijnlijker.

De onderste vijf worden opnieuw uitgeschakeld, waardoor de top 10 doorgaat naar Q3 voor de laatste shootout.

Q3

Dit is de enige sessie die volledig ongewijzigd is ten opzichte van normaal met 12 minuten op zachte banden voor alle teams. Het enige verschil is dat de teams in deze sessie niet op een andere droge band kunnen rijden, terwijl ze dat onder normale omstandigheden wel zouden kunnen als ze dat zouden willen.

Aan het einde van de Q3-sessie wordt de grid bepaald voor de Grand Prix van zondag.

Hoe werkt de F1-kwalificatie in Hongarije?

In Q1 (18 minuten) kunnen coureurs alleen de harde band gebruiken (ze hebben 3 sets in totaal).

In Q2 (15 minuten) kunnen coureurs alleen de medium band gebruiken (ze hebben 4 sets in totaal).

In Q3 (12 minuten) kunnen coureurs alleen de zachte band gebruiken (ze hebben 4 sets in totaal).