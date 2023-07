Wolff geeft toe: "Mercedes is al begonnen met design van 2024-auto"

Het team van Mercedes domineerde jarenlang de Formule 1 en kon hierdoor tijdens het lopende seizoen makkelijk beginnen te werken aan de wagen van het nieuwe seizoen. Daardoor begon het Duitse team vaak alweer met een voorsprong aan het volgende seizoen.

Cynisch genoeg was het Mercedes-coureur Lewis Hamilton die enkele weken geleden zei dat de regels moeten veranderen zodat Red Bull geen gebruik kan maken van haar dominantie, om al aan de auto van 2024 te werken. Hamilton noemde het competitievervalsing.

Teambaas Toto Wolff bevestigde echter dat zijn eigen team, Mercedes, inmiddels is begonnen aan het ontwerp van de auto van 2024: "We zijn langzaam maar zeker begonnen met de auto van 2024. Voor een heel groot deel zijn we al bezig met de auto van volgend seizoen."

"We moeten nog veel leren, want we kennen nog steeds niet alle ins en outs, maar langzaam maar zeker schakelen we over naar volgend jaar."