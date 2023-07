Russell klaagt over Gasly: "Hij houdt zich niet aan gentlemens agreement"

George Russell kwam in de Hongaarse kwalificatie niet verder dan de teleurstellende achttiende plaats. De Mercedes-coureur zag dat zijn teamgenoot Lewis Hamilton de pole position greep en was vanzelfsprekend teleurgesteld. Hij baalde van zijn team en van een aantal van zijn collega-coureurs.

Russell wilde in de slotfase van het eerste gedeelte van de kwalificatie een snelle tijd gaan noteren. De pace zag er niet slecht uit en ook zijn positie op de baan was naar wens, toch viel alles in de soep. Hij werd ingehaald door een aantal andere coureurs en kon zich uiteindelijk niet verbeteren. Hierdoor moest hij vroegtijdig gaan douchen en met de pers praten.

Hij was overduidelijk niet tevreden met zijn zaterdagmiddag in Hongarije. De Britse meldde zich na afloop bij Sky Sports en deelde daar zijn verhaal: "We waren snel en de auto voelde heel erg goed aan. We waren de hele sessie eigenlijk bezig met iets anders dan de anderen. Toen ik mijn laatste ronde wilde starten, werd ik ingehaald door vier andere auto's. Ik was drietienden langzamer in bocht 1 en het is compleet normaal dat je langzaam begint aan de ronde. Ik baal echt, we moeten gewoon niet zoveel risico's nemen."