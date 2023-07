Verstappen ziet nieuwe samenwerking met Ricciardo wel zitten

Max Verstappen staat open voor een reünie met Daniel Ricciardo bij Red Bull, nadat de Australier eind 2018 vertrok bij het Oostenrijkse topteam. Verstappen en Ricciardo brachten tussen 2016 en 2018 iets minder dan drie seizoenen samen door bij Red Bull, waarbij het duo destijds alom werd gezien als de sterkste op de F1-grid. Op het moment dat Verstappen jaar na jaar groeide qua prestaties en status binnen het team, besloot Ricciardo om in 2019 naar Renault te vertrekken.

Terwijl Verstappen regelmatig overwinningen pakte en uiteindelijk een wereldtitel, bleef Ricciardo steken in het middenveld bij Renault en daarna McLaren, hoewel hij in 2021 wel een einde maakte aan de overwinningsdroogte van het team uit Woking.

Vrienden

Ricciardo keerde terug bij Red Bull als hun derde coureur voor 2023, voordat hij terugkeerde naar zusterteam AlphaTauri als vervanger van Nyck de Vries. In de aanloop naar de Grand Prix van Hongarije werd Verstappen gevraagd of hij een hereniging met zijn voormalige teamgenoot zag zitten.

Zoals we Verstappen kennen was hij duidelijk: "Ja, ik bedoel eigenlijk dat ik nooit wilde dat hij vertrok. Iedereen weet dat we het heel goed met elkaar kunnen vinden. Als Daniel het goed doet waar hij nu is, heb je natuurlijk de mogelijkheid om weer omhoog te gaan. Dus het ligt allemaal open, om eerlijk te zijn."