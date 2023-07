Verstappen mokt: "Hele weekend moeite om balans te vinden"

Max Verstappen pakte voor de verandering niet de pole position in Hongarije. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur had het lastig in de kwalificatie en moest genoegen nemen met de tweede plaats, Lewis Hamilton was het te snel af. Na afloop was de Nederlander niet helemaal tevreden met zijn resultaat.

Verstappen kende een redelijk kwalificatie, maar al snel werd duidelijk dat de concurrentie niet stil zat. Veel andere teams en coureurs kwamen goed voor de dag, onder meer Hamilton en de McLarens gingen zeer vlot op het Hongaarse asfalt. In de laatste seconden van de kwalificatie kon Verstappen zich amper verbeteren waardoor Hamilton zich ervoor wist te frummelen.

Bochten

Verstappen was na afloop niet helemaal tevreden met het resultaat op de zaterdag. De Nederlandse regerend wereldkampioen verscheen redelijk teleurgesteld voor de microfoon van Danica Patrick: "Er ging niet echt iets mis tijdens mijn rondje. Ik heb al het hele weekend moeite om de juiste balans te vinden. Tijdens de kwalificatie was het lastig om echt de aanval in te zetten in de bochten. In Q3 probeerde ik meer de aanval te openen, maar toen verloor ik de achterkant. Ik heb dit weekend niet het gevoel dat we er al helemaal zijn."

Updates

Verstappen denkt niet dat de updates van Red Bull voor problemen zorgen. De Oostenrijkse renstal heeft flink wat veranderingen doorgevoerd en Verstappen laat weten hier positief over te zijn: "Ik denk dat de update wel gewoon werkt, maar we hebben niet alles met de set-up helemaal onder de knie gekregen. Ik denk dat alles vandaag een beetje door elkaar werd geschopt en dat we niet staan op de plek waar we willen staan.