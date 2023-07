Perez reageert laconiek op crash: "Was een foutje"

Sergio Perez zegt dat Red Bull de vrijdagtraining op de Hungaroring heeft afgesloten met goede data, ondanks zijn crash in de eerste minuten van de vrije training. Na een paar minuten in de eerste sessie van het weekend raakte Perez het gras bij het ingaan van bocht 5 waarna hij spinde en tegen de bandenstapels crashte.

Zijn auto liep schade op aan de ophanging, waardoor hij de rest van de sessie niet meer mee kon doen. Elders op de grid was er echter niet veel te beleven omdat het kort daarna begon te regenen. Perez keerde terug op het circuit voor de tweede training, maar kon slechts 13 ronden klokken - de minste in het veld. Zijn beste poging leverde hem de achttiende plaats op.

Terugkijkend op het incident in de eerste training steekt Perez zijn hand in eigen boezem en gaf hij zijn schuld aan de crash toe. De Mexicaanse coureur: "Het was gewoon een foutje van mijn kant. Maar de jongens hebben geweldig werk geleverd om de auto weer in orde te krijgen zodat ik in de tweede training kon rijden. Ik denk dat we ook goede data hebben verzameld waar we iets mee kunnen."

Ook Perez kan updates niet beoordelen

Red Bull is op de Hungaroring aangekomen met een flinke update voor op de auto's, maar Perez stelt dat het erg vroeg is om het potentieel ervan te beoordelen.

"Zelfs met de weinige rondjes die we uiteindelijk doen met het bandenformat dat we hebben, is het vroeg om daar nu iets over te zeggen. Ik denk dat we morgen een beter idee hebben, want iedereen zit heel dicht bij elkaar qua tijden."

"Het is heel belangrijk om een goede balans te vinden op alle compounds, want in de kwalificatie gaan we ze allemaal gebruiken. Ik denk dat we goede informatie hebben gekregen en dat we ook op de medium band hebben kunnen rijden. We hebben goede informatie gekregen."