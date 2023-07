Verstappen kan nog weinig informatie delen over Red Bull-updates

De aandacht op het circuit van de Hungaroring ging vandaag bijna volledig naar Red Bull toe. Dat was verwacht vanwege de updates op de wagens van het Oostenrijkse, maar onverwacht vanwege de crash van Sergio Perez in de eerste vrije training.

De eerste training viel in het water voor Max Verstappen en zette hij geen tijd neer. De tweede training deed de Nederlander dat wel waarbij hij kwam tot slechts de elfde positie. Tegenover Verstappen.com vertelde hij na afloop niet ontevreden te zijn: "Het is erg lastig om nu wat te zeggen over de updates. We moeten naar de verzamelde data kijken of alles overeenkomt."

"We hebben vandaag eigenlijk niet veel banden gebruikt, want met dit nieuwe format ben je gewoon super gelimiteerd met de hoeveelheid banden die je kunt gebruiken. We wilden ze vandaag niet gebruiken, om morgen in ieder geval een betere voorbereiding te hebben."

Over de auto is de wereldkampioen wel te spreken: "De auto voelde niet verkeerd aan. Ik had een beetje onderstuur en ook de long run ging goed. We waren redelijk competitief. Het is moeilijk iets te zeggen over de snelheid over één ronde, maar over het algemeen presteerde de auto best sterk."