Alonso voelt zich gebeten hond en uit kritiek: "Mensen hebben een gebrek aan kennis'

Fernando Alonso heeft critici die zijn teamkeuzes in de F1 in de loop der jaren in twijfel hebben getrokken, de huid vol gescholden met een 'gebrek aan kennis'. Ondanks zijn ongelooflijke talent heeft Alonso slechts 32 overwinningen en twee wereldtitels op zijn naam staan. Als hij drie seizoenen lang zeven punten meer zou hebben gepakt, zou hij vijf keer kampioen zijn.

Alonso's droogte strekt zich uit over meer dan tien jaar, terwijl zijn laatste titelzege dateert uit 2006. Velen hebben vraagtekens gezet bij Alonso's carrièremoves, met name zijn beslissing om Ferrari te verlaten voor McLaren-Honda. Daarnaast kreeg hij ook ruzie met McLaren in 2007 voordat hij een nieuw contract tekende bij Renault, dat geen titelkandidaat was.

Zijn meest recente overstap van Alpine naar Aston Martin is één van zijn beste gebleken, met regelmatig podiumplaatsen in de eerste helft van het jaar. Tijdens de FIA-persconferentie benadrukte Alonso dat hij geen spijt heeft. "Ik zou niets veranderen. Ik heb nergens spijt van. Niemand heeft een kristallen bol om te weten wat de prestaties van de teams in het volgende seizoen zijn. Toen ik in 2006 Renault verliet, wat de eerste beslissing was, kwam ik bij McLaren en in dat seizoen vochten we voor het wereldkampioenschap, dus in termen van hoe competitief we waren was het een goede keus."

"Ik kwam bij Ferrari in 2010 en ik denk dat geen enkele coureur een aanbod van Ferrari zal afslaan om bij dat team te gaan rijden. We vochten voor drie kampioenschappen van de vijf jaar dat ik daar reed. Daarna kwam ik bij McLaren-Honda, een project waarvan we allemaal dachten dat het interessant en krachtig zou zijn - dat werd het ook."

"Ik stopte met Formule 1 omdat ik te veel dingen in mijn hoofd had, te veel uitdagingen die ik wilde proberen. Het was een prachtige tijd in mijn carrière om Endurance-races, Dakar en Indy te proberen, allemaal met veel succes. Daar was ik blij om en toen kwam ik terug in de F1 met wat ik altijd als mijn familie heb beschouwd, in Alpine, in Renault, en nu de laatste beslissing die volgens iedereen de slechtste was om naar Aston Martin te gaan, was het aantoonbaar de beste van mijn carrière. Dat laat zien hoe moeilijk het is om het juiste team te kiezen en dat de mensen thuis een gebrek aan kennis hebben."