Horner reageert op Hamilton: "Makkelijk praten als je zelf niet presteert"

Christian Horner heeft gereageerd op Lewis Hamilton en George Russell nadat het Mercedes-duo beweerde dat Red Bull niet genoeg gestraft was voor het overschrijden van het budgetplafond. In de aanloop naar de Grand Prix van Hongarije van dit weekend deden geruchten de ronde dat twee of drie teams mogelijk het budgetplafond van de Formule 1 hebben overschreden, maar dit werd ontkend door de FIA.

Het verhaal heeft opnieuw de discussie aangewakkerd over hoe teams gestraft moeten worden, vooral na de kritiek op de manier waarop Red Bull werd gestraft toen ze vorig jaar schuldig werden bevonden. De kampioenen begingen een 'kleine overbesteding' tijdens het seizoen 2021 en kregen vervolgens een boete van 6 miljoen pond en mochten tevens 10% minder tijd in hun windtunnel spenderen, straffen die teambaas Horner als 'draconisch' bestempelde.

Windtunnels afschaffen

Maar velen op de grid vinden dat de FIA niet ver genoeg is gegaan, vooral gezien het gemak waarmee Red Bull in 2023 op dit moment domineert. Hamilton en Russell zijn 'bezorgd' dat teams de regels zullen blijven overtreden als de straffen te licht zijn.

Horner wil hier echter niets van weten en vertelde Sky Sports: "Geloof me, de klap die we hebben gekregen door het gebrek aan windtunneltijd in vergelijking met onze concurrenten is echt enorm. Als windtunnels er niet toe doen, waarom schaffen we ze dan niet gewoon af? Het is makkelijk om jezelf in de schaduw te zetten als je niet presteert. Het is één van de dingen in de Formule 1 die altijd zullen blijven gebeuren."