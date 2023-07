Perez over toekomst bij Red Bull: "Ik heb het zelf in handen"

De toekomst van Sergio Perez is al enkele weken het gesprek van de dag in de F1-paddock. Perez presteert de laatste tijd matig, vooral als het gaat om kwalificaties. Ook gisteren was het meteen raak nadat hij in de eerste vrije training meteen crashte.

De media vraagt hem dan ook hoe hij zelf naar zijn toekomst kijkt. De Red Bull-coureur reageert: "Het ligt in mijn handen, dat is juist. Ik ben de eerste, ik ben een winnaar, ik hou niet van slechte weekenden, dat is niet waarom ik hier ben. Anders zou ik liever thuis iets anders doen."

"Ik ben in de Formule 1 omdat ik weet dat ik het kan, ik heb het eerder gedaan. Mensen die alleen maar op de bank zitten, vergeten hoezeer we in de kleine details zitten. Je hebt het gezien bij andere coureurs, andere teams. Ze hebben verschillende moeilijke periodes gehad, maar dan hebben ze niet 20 vervangers na elke sessie zoals bij de Red Bull-coureurs."