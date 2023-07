Hamilton vindt sancties budgetcap maar lafjes

Lewis Hamilton kreeg het nieuws voorgeschoteld over twee teams die de budgetcapregels overtreden en heeft vooral zorgen dat renstallen een sanctie op de koop toe te nemen omdat het hen niet schaadt.

"Ja, het is zeker een punt van zorg", vertelde de Brit aan Sky F1. “Ik bedoel, het was de vorige keer niet echt een grote straf, dus er is geen echt afschrikmiddel. Er zullen teams zijn die er waarschijnlijk weer voor gaan."

De zevenvoudig wereldkampioen doelde op Red Bull. Die kreeg in 2021 een sanctie opgelegd. Het was een boete en minder windtunneltijd.

Later op de dag werd gevraagd welke strafmaat wel passend zou zijn, maar hield zijn gedachtes voor zich. "Het is niet mijn taak om dat te doen. Maar we hebben mensen die dat zouden moeten bewaken. Maar het verbaast me niet, want het was eerder geen grote straf."

Eerder deze week pleitte Stefano Domenicali voor sportieve straffen in plaats van financiële of technische zoals minder windtunneltijd.