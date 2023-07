Horner erkent frustraties: "Ik ga direct met Perez praten"

De vormdip van Sergio Perez komt maar niet ten einde. Vol goede moed begon de Red Bull-coureur aan de vrije training voor de Hongaarse Grand Prix, maar binnen drie minuten nadat de sessie was begonnen crashte Perez opnieuw door een eigen fout in de bandenstapels. Het is de zoveelste keer dat Perez onder druk fouten blijft maken.

In zijn eerste snelle ronde stuurde hij zijn RB19, vol met nieuwe updates, te veel op het gras voor het insturen van bocht 5 waardoor hij spinde en de voor en zijkant in de bandenstapels crashte.

Teambaas Christian Horner erkent dat hij frustraties heeft en gaat direct na de training in gesprek met de Mexicaan, zo stelt hij tegen Sky Sports: "Het is enorm frustrerend dat hij weer is gecrasht. We hebben de auto nog niet terug bij het team maar ik hoop dat de schade beperkt is gebleven. De linkervoorkant zit goed in elkaar, hopelijk kunnen we die op tijd repareren voor de tweede sessie."

"Ik heb nog geen tijd gehad voor een gesprek met Sergio maar dat ga ik na de training direct doen. Hij heeft een inschattingsfout gemaakt, het was zijn eigen fout door het wiel op het gras te sturen waardoor hij spinde. Ik hoorde de frustratie in zijn stem."