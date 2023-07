Philippe Krief per direct nieuwe CEO van Alpine

Philippe Krief, die begin maart bij Alpine kwam werken, wordt de nieuwe CEO van Alpine en volgt per direct Laurent Rossi op. Krief was eerder technisch directeur bij Ferrari en Alfa Romeo. Rossi krijgt binnen de Franse renstal een andere functie.

CEO van de Renault Group, waar Alpine onder valt, Luca de Meo zei: "Ik wil Laurent bedanken voor zijn niet-aflatende inzet gedurende de afgelopen twee jaar aan het roer van Alpine.

"Laurent heeft een duidelijke en ambitieuze strategie voor het merk uitgestippeld. Hij heeft Alpine in de best mogelijke positie gebracht om zijn langetermijndoelen te bereiken."

"Alpine is nu klaar om een 鈥嬧媙ieuwe fase van zijn ontwikkeling in te gaan en een merk van de toekomst te worden om Alpine naar nieuwe hoogten brengen."

Deze verandering aan de top komt vlak na de herstructurering van het senior management van Alpine.

Rossi werd in januari 2021 aangesteld in de topfunctie. Hij verving Cyril Abiteboul, die vanaf 2014 aan het roer stond. Rossi had een ambitieus plan van 100 races om het team in het seizoen 2024 uit te laten groeien tot een vaste kanshebber op het podium.