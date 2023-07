Pérez wijst naar kwalificatie Monaco als boosdoener van recentelijke performancedip

Red Bull-coureur Sergio Pérez voelt zich momenteel niet opperbest in de uiterst dominante RB19, zo geeft hij het Hongaarse Grand Prix-weekend inkomend toe. Volgens de Mexicaan verloor hij het vertrouwen in de auto tijdens het weekend in Monaco, waarbij Pérez in Q1 de muur in vloog.

De afgelopen paar Grands Prix heeft regerend wereldkampioen Max Verstappen met zevenmijlslaarzen zijn voorsprong op teamgenoot Sergio Pérez weten te vergroten. Voordat het F1-circus richting een reeks Europese circuits zou afreizen, zat de Mexicaan in het kielzog van zijn teamgenoot. Maar vijf Grands Prix later, staat Verstappen 99 punten los van zijn collega, en mag Pérez wat betreft het rijdersklassement inmiddels achter zich beginnen te kijken.

Maar bezorgd, is Pérez echter niet. Op de media-dag van het Hongaarse Grand Prix-weekend meldt de coureur dat hij het in zich heeft om zijn recentelijke dip weer te kunnen herstellen. "Sinds het incident in Monaco heb ik zeker een stap terug moeten nemen om de auto weer volledig te leren vertrouwen. Als je in die tijdsspan dan ook nog met externe factoren als veranderende weersomstandigheden te maken hebt, wordt het je nog wat lastiger gemaakt."

"Ik ben een winnaar, en ik hou er natuurlijk niet van om slechte weekenden te hebben, daarom ben ik hier niet. Dan zou ik liever gewoon thuiszitten. Ik ben hier omdat ik weet dat ik het kan. De mensen thuis vergeten wel eens hoe gedetailleerd wij moeten zijn. Het is zo vaak bij andere coureurs en teams gebeurt dat ze moeilijke perioden ondergaan, en daar komt nog bij dat ze niet bij elke race twintig vervangers klaar hebben staan – zoals bij Red Bull."

"We hebben de afgelopen week goed met de engineers gewerkt om de verschillen te minimaliseren in het geval er uitdagende baanomstandigheden zijn. Ik heb mijn huiswerk gedaan en ben er klaar voor om een sterk weekend te leveren. Dat is het alles wat ik kan doen."