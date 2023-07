Contractonderhandeling Mercedes en Hamilton in eindfase

"Het is heel, heel dichtbij." Dat zei Lewis Hamilton over zijn nieuwe verbintenis met Mercedes. Het contract is nagenoeg klaar om getekend te worden, alleen sommige puntjes moeten volgens de Brit nog op de i.

Toch zal de bekendmaking later op zich wachten. "Mogelijk wordt het eind van het jaar bekend gemaakt", zei Hamilton tegen de internationale media in Budapest.

"Eerlijk gezegd heb ik niet meer informatie om te delen. Het blijft met de advocaten heen en weer gaan over dingen. Ik ben er niet de hele tijd bij geweest. Ik heb mij vanaf het begin er niet veel mee bemoeid.

De laatste details worden dus afgehandeld door derden en Hamilton zegt dat hij liever zijn energie steekt in dingen die de Brit belangrijk vindt.

“Ik wil me concentreren op alle andere dingen waar ik mee bezig ben. Het team heeft er op de achtergrond aan gewerkt. Er is geen onderhandeling meer, het zijn gewoon alle kleine beetjes", concludeerde Hamilton.