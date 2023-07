Ricciardo spreekt zich uit over dreigement Verstappen

De Formule 1 streeft ernaar om het aantal races op de kalender uit te breiden, met maar liefst 24 Grands Prix op de kalender van volgend jaar. Deze uitbreiding heeft echter kritiek opgeleverd van coureurs, waaronder Max Verstappen, die vindt dat de kalender te vol wordt. Daniel Ricciardo vindt het perspectief van Verstappen op de lange F1-kalender 'interessant'.

In 2022 stonden er in totaal 22 races op het programma. Dit seizoen, in 2023, werd de kalender uitgebreid naar 23 races. Door de afgelasting van de Grand Prix van Imola blijft het aantal races echter steken op 22, net als vorig jaar. Toch is de F1 van plan om voor het komende seizoen nog twee races toe te voegen. F1 CEO Stefano Domenicali liet begin 2022 zelfs doorschemeren dat de kalender mogelijk 30 races zou kunnen bevatten, maar dat aantal is nog niet bereikt.

Verstappen heeft zijn bezorgdheid geuit over de steeds verder groeiende Formule 1-kalender en liet zich overwegend negatief uit. Voormalig teamgenoot Ricciardo kan zich vinden in het standpunt van Verstappen, al vindt hij het merkwaardig dat juist Verstappen deze zorgen uit. De AlphaTauri-coureur: "Het is moeilijk, want we houden van de mentale uitdagingen van de competitie. Maar je kunt op een gegeven moment niet week in week uit op je donder krijgen."

"Het is interessant om het van Max te horen, want dit is iemand in de top van zijn sport. Als iemand als hij dit al zegt, betekent dit dat ik moe ben of opgebrand zou moeten zijn. Uiteindelijk zijn we gaan racen omdat we ervan houden en ervan genieten, en als het schema het pure plezier wegneemt, is dat een risico voor ons allemaal."