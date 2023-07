F1-baas pleit sportieve straffen voor budgetcap-overtreding

Red Bull kreeg voor het overtreden van de budgetcap in 2021 een boete en minder tijd in de windtunnel. F1-baas Stefano Domenicali vindt dat te mild en eist van de FIA dat overtreders een ander soort straf krijgen.

"Ik zou graag zien dat de straf sportief is in geval van een overtreding, het is iets waar we heel duidelijk om hebben gevraagd," vertelde Domenicali aan Autosport.

"Er zijn drie reglementen die gerespecteerd moeten worden: sportief, technisch en financieel. Elke overtreding moet worden bestraft met sportieve maatregelen. Je kunt geen andere kant op."

Nu is er een gerucht opgedoken dat twee teams in 2022 buiten de lijntjes kleurden. Bij Red Bull ging het proces van onderzoek naar strafeis niet soepel en dat zorgde voor onnodige speculaties. Het overkoepelend autosportorgaan moet rapper actie ondernemen volgens de F1-baas.

"De controle is in handen van de FIA", zei hij. "Persoonlijk heb ik gevraagd om zo snel mogelijk te anticiperen op de publicatie van de onderzoeken door het personeel van de FIA."

"Maar ik zeg dit alleen omdat het op deze manier geen aanleiding geeft tot speculaties en opmerkingen die voor niemand goed zijn", sloot Domenicali af.