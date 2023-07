Szafnauer houdt stand: Alpine blijft 'dichter bij Mercedes en Ferrari komen'

Terwijl de F1-teams van Aston Martin en McLaren stappen voorwaarts zetten, lijkt Alpine nog enigszins achter te blijven. Het ambitieuze 100-raceplan kan vanwege tegenvallende inhaalslagen worden aangepast naar een 120-raceplan, maar volgens teambaas Otmar Szafnauer is er echter nog geen reden voor paniek.

Vorig seizoen wist de Franse renstal ternauwernood als vierde over de finishstreep te komen, terwijl concurrent McLaren als vijfde finishte, en Aston Martin op een magere zevende positie het 2022-seizoen afsloot. Ook voor dit jaar had Alpine haar vizier gericht op een vierde plaats, maar die missie weet de renstal vooralsnog niet in te slagen. Momenteel staat de Franse equipe op een tegenvallende zesde plaats, en Aston Martin en McLaren hebben het team van topman Otmar Szafnauer ingehaald. Maar, de signalen zijn nog altijd rooskleurig, meent de teambaas.

"In vergelijking met vorig jaar zit er weinig verschil tussen – behalve het feit dat Aston (Martin) toen een stuk verder achter ons stond", kijkt Szafnauer terug naar het klassement van 2022. "We zijn dichter bij Ferrari en Mercedes komen, en we hebben de afstand naar Red Bull relatief gezien ongeveer hetzelfde gehouden."

"Wat constructeursstand betreft, staan we momenteel zesde, en daar zijn we niet tevreden mee. We moeten dus meer punten scoren. Onze upgrades die we dit jaar hebben meegebracht hebben goed gewerkt, en we hebben er nog een grote in de pijplijn zitten die we voor de zomerstop aan onze auto gaan toevoegen", concludeert Szafnauer.