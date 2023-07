De Vries laat van zich horen: ''Het doet pijn dat het is geëindigd''

Nyck de Vries heeft de radiostilte doorbroken sinds zijn ontslag bij AlphaTauri. De Nederlander zette een kort berichtje op zijn persoonlijke Instragram over zijn gevoelens en plannen voor de komende tijd.

"Een kort berichtje van mij...'', begon de voormalig wereldkampioen Formule E. ''Na de recente gebeurtenissen heb ik besloten om wat tijd voor mezelf te nemen, weg van de sociale media, wat ik zal blijven doen. Ik wil Red Bull en Scuderia AlphaTauri bedanken voor de kans om mijn droom waar te maken.''

Het vertrek uit de koningsklasse was voor De Vries een bittere pil. ''Het doet natuurlijk pijn dat de F1-kans waar ik zo lang van droomde voortijdig is geëindigd. Maar het leven is geen bestemming, het is een reis, en soms moet je de moeilijke weg nemen om te komen waar je wilt zijn'', sloot hij af.



Noodoplossing

Een paar dagen eerder zei Red Bull-teambaas Christian Horner in de podcast van F1 Nation hoe de vork echt in de steel zat. ''Kijk, Nyck is een zeer capabele coureur, een Formule E-kampioen, een Formule 2-kampioen, hij heeft duidelijk veel ervaring. Maar hij is geen talent meer. Ik zag gewoon niet hoe hij paste binnen ons juniorenprogramma. Het was bijna een noodoplossing.''

Terwijl Daniel Ricciardo een speciale bandentest deed op Silverstone voor Pirelli in de Red Bull, belde adviseur bij het Oostenrijkse team, Helmut Marko, De Vries met het slechte nieuws. ''De test was nog niets een afgerond, dus het ging allemaal iets sneller dan verwacht. Helmut sprak met Nyck, want op zijn advies is Nyck ook bij het team gekomen. Het telefoontje was ongeveer tijdens ronde 11 van de test, volgens mij.''

Waarom Red Bull niet wachtte tot de thuis Grand Prix van de Nederlander in Zandvoort, gaf Horner dit als verklaring. ''Ik denk dat de situatie duidelijk was, dan heeft het ook geen zin om langer te wachten. We hebben besloten om in te grijpen en dan is het ook goed om Daniel nog twaalf races te gunnen.''