Aston Martin brengt nieuwe upgrades mee naar Grand Prix Hongarije

Het Formule 1-team van Aston Martin verkeert de afgelopen twee Grands Prix in een kleine performancedip, maar denkt bij de aanstaande race in Hongarije aankomend weekend weer in optimale vorm te kunnen presteren. En om de kansen op het kunnen behalen van eremetaal te vergroten, kondigt de Britse renstal aan dat er aankomend weekend nieuwe upgrades worden meegenomen.

Een aantal lastige Grands Prix zijn inmiddels achter de rug, en nu kan er uitgekeken worden naar de eerstvolgende paar races. Dat denkt het team van Aston Martin, dat bij zowel de Oostenrijkse als de Britse Grand Prix concurrenten Mercedes, Ferrari en zelfs McLaren voor zich moest dulden.

Performance director van de Britse renstal Tom McCullough gelooft echter dat er weer betere tijden aan gaan komen. "Wij zijn realisten, dat zijn we altijd geweest. Als we naar onze auto kijken en moeten beoordelen hoe we een set-up kunnen opstellen, zouden wij zeggen dat dit circuit beter bij onze auto past dan anderen. Goed kwalificeren is hier zeer belangrijk, aangezien je hier lastig kunt inhalen – al is dat tegenwoordig minder een probleem dan voorheen."

De Hungaroring zal een AMR23-bolide zien verschijnen die flink wat nieuwe onderdelen heeft gekregen, meent McCullough. Hij gelooft dat zijn team 'een goed idee heeft hoe onze auto in elkaar steekt.'

"We kijken uit naar de aankomende paar races. We proberen altijd om zo snel mogelijk nieuwe onderdelen mee te nemen. We hebben al op veel verschillende momenten nieuwe upgrades geïnstalleerd, en dat zullen we nog wel even blijven volhouden."

Coureurs Fernando Alonso en Lance Stroll kwamen de afgelopen twee races niet verder dan een respectievelijke vijfde en zevende, en negende en veertiende finishplaats, en zullen aankomend weekend flink moeten scoren om de P2-positie weer van concurrent Mercedes af te kunnen pakken.